ВР прийняла за основу законопроєкт, що регулює інформацію на упаковках ліків

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що регулює зміст інформації, нанесеної на упаковках лікарських засобів.

Згідно з проєктом змін до закону про лікарські засоби щодо маркування лікарських засобів (законопроєкт №11172), буде заборонено наносити на упаковку будь-яку рекламу або інформацію рекламного характеру, що сприяє просуванню препарату на ринку, зокрема формує думку про його винятковість або переваги порівняно з іншими препаратами.

