Фінансові новини
- |
- 06.06.24
- |
- 18:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
ВР прийняла за основу законопроєкт, що регулює інформацію на упаковках ліків
17:47 06.06.2024 |
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що регулює зміст інформації, нанесеної на упаковках лікарських засобів.
Згідно з проєктом змін до закону про лікарські засоби щодо маркування лікарських засобів (законопроєкт №11172), буде заборонено наносити на упаковку будь-яку рекламу або інформацію рекламного характеру, що сприяє просуванню препарату на ринку, зокрема формує думку про його винятковість або переваги порівняно з іншими препаратами.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НПЗ на Ростовщині та нафтобаза на Бєлгородщині палали вночі
|QR-код буде повністю доступний у «Резерв+» 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок
|НБУ пов'язує зростання чистого попиту на безготівкову валюту в травні на 41% зі збільшенням видатків бюджету
|Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Морські порти України за 5 міс.-2024 обробили 45,8 млн тонн вантажів - АМПУ
|ВР прийняла за основу законопроєкт, що регулює інформацію на упаковках ліків
|Укргідроенерго через російську агресію втратило близько 45% генерації
|ВР ухвалила законопроєкт про дошкільну освіту
|Рада ухвалила за основу законопроєкт про самоврядування у сфері охорони здоров'я
|Нафта прискорила зростання, Brent вище $79 за барель
Бізнес
|Новий рубіж в оцінці електромобілів: AnTuTu представляє бенчмарк для інформаційно-розважальних систем
|Intel представила нові чипи Lunar Lake для ноутбуків зі штучним інтелектом
|Spacetop G1: незвичайний ноутбук за $1900, у якого немає дисплея - замість цього 100-дюймовий віртуальний екран
|Новий інструмент Google дозволить перенести Live Photos з iOS на Android
|TSMC обговорював із клієнтами перенесення заводів з Тайваню, але це неможливо
|OnePlus Ace 3V - найпродуктивніший у світі смартфон середнього класу за версією AnTuTu
|vivo захопила рейтинг найпродуктивніших смартфонів за версією AnTuTu