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АНАЛІТИКА

ВР прийняла за основу законопроєкт, що регулює інформацію на упаковках ліків

17:47 06.06.2024 |

Право

 

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що регулює зміст інформації, нанесеної на упаковках лікарських засобів.

Згідно з проєктом змін до закону про лікарські засоби щодо маркування лікарських засобів (законопроєкт №11172), буде заборонено наносити на упаковку будь-яку рекламу або інформацію рекламного характеру, що сприяє просуванню препарату на ринку, зокрема формує думку про його винятковість або переваги порівняно з іншими препаратами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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