ВР ухвалила законопроєкт про дошкільну освіту

Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроєкт "Про дошкільну освіту" №8030.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства освіти і науки, для вихователів головні зміни передбачають: щорічну відпустку 56 календарних днів для всіх педагогів; зменшення навантаження для вихователів, інструкторів з фізкультури, психологів, соціальних педагогів, асистентів вихователів, методистів; право засновників установлювати вищі посадові оклади, доплати, надбавки та додаткові винагороди.

Для батьків ухвалений документ передбачає: право на територіальну доступність дошкільних закладів, яку забезпечують органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування; право формувати індивідуальну освітню траєкторію для дитини; право вибору форми здобуття дошкільної освіти; право на педагогічну підтримку.

Для закладів дошкільної освіти законопроєкт встановлює: розширені форми здобуття освіти: очна, мережева, дистанційна; нові типи дитсадків (мобільний, сімейний, мінісадок, центр педагогічного партнерства); унормоване використання освітніх та парціальних програм; чіткий порядок зарахування дітей за територіальним принципом.

Для засновників закладів дошкільної освіти та органів влади передбачається: обов'язок забезпечити педагогів ігровими, дидактичними, матеріально-технічними ресурсами; відповідальність за територіальну доступність освіти; встановлення доплат за перевищення норм дітей у групі; особливі умови ліквідації дитсадків у сільській місцевості та спеціальних дитсадків.