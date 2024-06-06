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Рада ухвалила за основу законопроєкт про самоврядування у сфері охорони здоров'я
16:29 06.06.2024 |
Верховна Рада 232 голосами ухвалила за основу урядовий законопроєкт №10372 про самоврядування у сфері охорони здоров'я.
Законопроєкт, зокрема, передбачає визначення на законодавчому рівні статусу самоврядних організацій та їхнє місце в системі управління медичними та фармацевтичними професіями з урахуванням міжнародного досвіду.
Документ також передбачає, що організації професійного самоврядування медичних і фармацевтичних професій у межах своїх повноважень здійснюють контроль щодо дотримання галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я, правил належних фармацевтичних практик та професійної етики представниками медичних і фармацевтичних професій.
Модель самоврядування, яку підтримали депутати, заснована на міжнародному досвіді. Вона, зокрема, передбачає делегування медичному самоврядуванню низки важливих регуляторних функцій, зокрема питання допуску до професійної діяльності, оцінки якості надання медичної допомоги, вплив на розвиток науки.
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