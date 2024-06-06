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Рада прийняла за основу законопроєкт про академічну доброчесність
13:18 06.06.2024 |
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про академічну доброчесність.
Відповідний законопроєкт №10392 за основу підтримали 304 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
"Це про боротьбу з плагіатом і про європейські практики доброчесності в освітньому та науковому середовищі", - написала Геращенко в телеграмі.
За її словами, законопроєкт дає визначення змісту академічної доброчесності, включно з базовими цінностями: чесність, довіра, повага, справедливість, відповідальність. Крім того, документ окреслює правила академічної доброчесності для учасників освітнього процесу та науковців, а також види порушень академічної доброчесності та відповідальність за них, включно із санкціями.
Законопроєкт також пропонує врегулювати основні процедури реагування на порушення академічної доброчесності.
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