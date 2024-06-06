Рада прийняла за основу законопроєкт про академічну доброчесність

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про академічну доброчесність.

Відповідний законопроєкт №10392 за основу підтримали 304 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Це про боротьбу з плагіатом і про європейські практики доброчесності в освітньому та науковому середовищі", - написала Геращенко в телеграмі.

За її словами, законопроєкт дає визначення змісту академічної доброчесності, включно з базовими цінностями: чесність, довіра, повага, справедливість, відповідальність. Крім того, документ окреслює правила академічної доброчесності для учасників освітнього процесу та науковців, а також види порушень академічної доброчесності та відповідальність за них, включно із санкціями.

Законопроєкт також пропонує врегулювати основні процедури реагування на порушення академічної доброчесності.