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Стефанішина: першу фазу скринінгу законодавства на відповідність праву ЄС вже завершили
10:11 06.06.2024 |
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що першу фазу процесу скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС вже завершено.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона повідомила у своєму Facebook.
Стефанішина розповіла, що першу фазу скринінгу завершено та що у Київ прибула делегація Єврокомісії для координації подальшої роботи.
"Рада привітати всіх нас із завершенням першого етапу - понад 30 пояснювальних сесій у межах процесу офіційного скринінгу. Українські делегації в межах сесій отримали корисний досвід та необхідні знання, щоб продовжувати наш впевнений рух до повноцінного членства", - зазначила Ольга Стефанішина.
Делегація Єврокомісії, що прибула в Україну, відповідальна за проведення скринінгу з європейського боку.
Під час першого дня консультацій - у середу - йшлося про методи та підходи проведення наступного етапу оцінки українського законодавства, а також очікування від української сторони.
"Детально обговорили кожен з переговорних розділів, щодо яких відбувались роз'яснювальні сесії", - розповіла віцепрем'єрка.
За інформацією "ЄвроПравди", друга фаза скринінгу має початися після затвердження переговорної рамки, що, за позитивного сценарію, станеться до кінця червня.
Нагадаємо, переговорна рамка - документ, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ із країною-кандидатом. Її розробляє Єврокомісія паралельно зі "скринінгом" - вивченням законодавства України щодо рівня його відповідності праву ЄС.
Після її затвердження Радою ЄС відбувається перше засідання Міжурядової конференції, яке вважається офіційним початком переговорів про вступ.
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