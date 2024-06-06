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АНАЛІТИКА

Стефанішина: першу фазу скринінгу законодавства на відповідність праву ЄС вже завершили

10:11 06.06.2024 |

Право

 

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що першу фазу процесу скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС вже завершено.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона повідомила у своєму Facebook.

Стефанішина розповіла, що першу фазу скринінгу завершено та що у Київ прибула делегація Єврокомісії для координації подальшої роботи.

"Рада привітати всіх нас із завершенням першого етапу - понад 30 пояснювальних сесій у межах процесу офіційного скринінгу. Українські делегації в межах сесій отримали корисний досвід та необхідні знання, щоб продовжувати наш впевнений рух до повноцінного членства", - зазначила Ольга Стефанішина.

Делегація Єврокомісії, що прибула в Україну, відповідальна за проведення скринінгу з європейського боку.

Під час першого дня консультацій - у середу - йшлося про методи та підходи проведення наступного етапу оцінки українського законодавства, а також очікування від української сторони.

"Детально обговорили кожен з переговорних розділів, щодо яких відбувались роз'яснювальні сесії", - розповіла віцепрем'єрка.

За інформацією "ЄвроПравди", друга фаза скринінгу має початися після затвердження переговорної рамки, що, за позитивного сценарію, станеться до кінця червня.

Нагадаємо, переговорна рамка - документ, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ із країною-кандидатом. Її розробляє Єврокомісія паралельно зі "скринінгом" - вивченням законодавства України щодо рівня його відповідності праву ЄС.

Після її затвердження Радою ЄС відбувається перше засідання Міжурядової конференції, яке вважається офіційним початком переговорів про вступ.
 

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