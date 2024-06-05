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АНАЛІТИКА

Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про впровадження електронних квитків на транспоті

13:07 05.06.2024 |

Право

 

Верховна рада підтримала у другому читанні законопроєкт про впровадження електронних квитків в автомобільному та міському електротранспорті. Е-квитки прирівняють до паперових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка у Telegram.

У першому читання законопроєкт №5705 був ухвалений ще до початку повномасштабної війни - у січні 2022 року. У другому читання проєкт підтримали 256 народних депутатів.

Зазначається, що законопроєкт дозволить забезпечити реалізацію однієї з ключових реформ транспорту - впровадження електронного квитка.

Мета прийняття документа:

* використання електронного квитка як правову підставу для укладення договору перевезення пасажира та багажу (як це діє у випадку з паперовим);
* створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті.

Варто додати, що у низці українських міст вже користують електронними квитками для проїзду у громадському транспорту. Ухвалення цього законопроєкту забезпечить подальшу диджиталізацію систем проїзду у міському транспорту.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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