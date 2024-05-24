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АНАЛІТИКА

Рада має намір розвантажити Київський міський окружний адміністративний суд від накопичених судових справ

23:42 23.05.2024 |

Право

 

Верховна Рада має намір встановити нормативні умови для механізму розподілу судових справ і тим самим розвантажити Київський міський окружний адміністративний суд від накопичених судових справ.

За відповідний законопроєкт № 10244 про внесення змін до прикінцевих та перехідних положень закону "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду" щодо забезпечення розгляду адміністративних справ у першому читанні проголосували 256 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

"Майже рік тому рішенням 310 народних депутатів України було ліквідовано Окружний адміністративний суд Києва... Справи Окружного адміністративного суду Києва були передані іншому суду - Київському окружному адміністративному. Щоб ви розуміли, йдеться більш ніж про 50 тисяч справ. І прогнозовано Київський окружний адміністративний суд захлинувся цими справами. Тому люди на сьогодні не мають доступу до правосуддя, чекають призначення справ роками... Ми маємо усунути цю проблему", - пояснив голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов (фракція "Слуга народу") під час обговорення законопроєкту на пленарному засіданні.

За словами Маслова, законопроєкт передбачає можливість передачі справ для розгляду в інші окружні адміністративні суди. Маслов наголосив, що насамперед це стосується соціально суттєво значущих справ про перерахунок пенсій, соціальні виплати.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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