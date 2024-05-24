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ВР хоче вдосконалити судовий контроль за виконанням рішень судів
23:40 23.05.2024 |
Верховна Рада має намір удосконалити механізм судового контролю за виконанням рішень судів.
Відповідний законопроєкт №9462 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення положень про судовий контроль у першому читанні проголосували 247 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер.
Законопроєкт, зокрема, пропонує встановити, що Невиконання боржником рішення суду про зобов'язання вчинити певні дії щодо майна стягувача або майна, присудженого на користь стягувача, протягом двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, є самостійною підставою для зміни способу і порядку виконання такого судового рішення шляхом стягнення з боржника суми вартості відповідного майна.
Документ також визначає категорії адміністративних справ, у яких суд буде зобов'язаний застосовувати заходи судового контролю за зверненням стягувача. Крім цього, законопроєкт встановлює, що в адміністративному судочинстві відсутність виконавчого провадження щодо примусового виконання рішення суду не перешкоджає суду застосувати заходи судового контролю.
"Законопроєкт спрямований на певні організаційні покращення для виконання рішень судів. Суди встановлюватимуть контроль за їх виконанням у господарських і цивільних справах", - сказав голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов (фракція "Слуга народу") на брифінгу в четвер.
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