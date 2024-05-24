Рада має намір заборонити під час війни розголошення окремих відомостей із судових рішень

Верховна Рада збирається заборонити на час дії воєнного стану розголошення окремої інформації із судових рішень.

За відповідний законопроєкт №7033-д про внесення змін до деяких законів щодо запобігання розголошенню окремих відомостей у текстах судових рішень у першому читанні проголосували 250 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер.

Законопроєкт пропонує внести до закону "Про доступ до судових рішень" зміну, згідно з якою доступ (загальний і повний) до ухвал про арешт майна та тимчасовий доступ до речей і документів, про відмову в задоволенні клопотання про арешт майна, про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, про відмову в задоволенні клопотання про обшук житла, про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, про відмову в задоволенні клопотання про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у кримінальних справах, а також до текстів судових ухвал, забезпечується через рік після внесення таких ухвал до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Законопроєкт також пропонує обмежити публікацію в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу, таких відомостей: найменування органів військового управління, з'єднань, військових частин, закладів вищої освіти, військових навчальних підрозділів вищої освіти, установ і організацій; найменування суб'єктів, які входять до складу оборонно-промислового комплексу України; адреси місцезнаходжень і найменування об'єктів критичної інфраструктури; адреси місцезнаходжень та найменування об'єктів державної власності, які мають критичне значення для оборонно-промислового комплексу України. Такі відомості пропонується замінювати буквеними або цифровими позначеннями.

Законопроєкт також передбачає обмеження під час дії правового режиму воєнного стану на території України загальний доступ до судових рішень у кримінальних провадженнях щодо осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки, у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації або проти встановленого порядку несення військової служби.

Загальний доступ до відповідних рішень пропонується забезпечити через рік після дня закінчення (скасування) воєнного стану.

Окрім цього законопроєкт обумовлює, що на час дії воєнного стану суду надається право під час направлення рішення до Реєстру визначити, яка саме інформація не підлягає розголошенню (опублікуванню), якщо судовий розгляд відбувався у відкритому судовому засіданні, але розголошення окремої інформації, на думку суду, може зашкодити безпеці.