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Держслужбу праці позбавлять низки функцій: Рада схвалила законопроєкт

13:41 23.05.2024 |

Право

 

Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт, який позбавить Державну службу правці низки функцій та передасть їх іншим органам влади.

Відповідний законопроєкт №9219 на засіданні у середу підтримали 250 депутатів, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Ухвалення проєкту дозволить передати окремі функції, покладені сьогодні на Державну службу України з питань праці іншим, більш дотичним до відповідних напрямів роботи центральним органам виконавчої влади. Йдеться, зокрема, про розмежування функцій щодо реєстрації та обліку великотоннажних транспортних засобів, розслідування причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті, щодо дотримання законодавства про рекламу", - пояснила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Зокрема, законопроєктом пропонується перерозподілити наступні функції Держпраці:

* реєстрацію та облік великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів - до МВС;

* технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті - до Міненерго та Держінспекції енергетичного нагляду;

* контроль за дотриманням законодавства про рекламу (щодо змісту реклами про вакансії) - до Держпродспоживслужби.

Бережна запевнила, що це рішення розроблялось з урахуванням змін у функціоналі держорганів, які вже реалізовані в рамках наближення законодавства України до норм ЄС.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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