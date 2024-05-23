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АНАЛІТИКА

Паркувальникам в Україні на час воєнного стану заборонять евакуювати авто

23:24 22.05.2024 |

Право

 

Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо повноважень інспекторів із паркування, яким забороняється під час воєнного стану тимчасове затримання авто шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, проект №9092-3 підтримали 234 депутати.

Що передбачає законопроект

Документ позбавляє інспекторів з паркування права тимчасового затримання транспортних засобів. Такі повноваження будуть лише у Національної поліції.

"Прийняття акта врегулює питання тимчасового затримання авто, зокрема, під час повітряної тривоги, та дозволить зберегти життя водіїв, які змушені швидко залишати авто для пошуку укриття, порушуючи правила зупинки або стоянки", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Обґрунтування проекту

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, населені пункти України зазнають масованих ракетних обстрілів. Під час повітряної тривоги водії змушені швидко залишати транспортні засоби для пошуку укриття, при цьому часто порушуючи правила зупинки або стоянки в межах відповідного населеного пункту.

"В такому разі, з етичної та моральної точки зору неприпустимо вимагати від водіїв не порушувати правила зупинки або стоянки, адже в першу чергу вони повинні піклуватися про власне життя та здоров'я, а не про дотримання Правил дорожнього руху", - йдеться в документі.

За статистикою, за рік дії воєнного стану в Україні через повномасштабне військове вторгнення РФ кількість випадків тимчасового затримання транспортних засобів зросла. Часто такі затримання відбуваються навіть без законних підстав. Особливо ганебна ситуація склалась у великих містах: Київ, Харків, Дніпро, Одеса тощо, зазначають автори проекту.

Нагадаємо, правилами дорожнього руху в Україні встановлений чіткий список місць, де заборонене паркування авто. Паркування у подвір'ях багатоквартирних житлових будинків прямо не заборонено, але воно не повинно створювати перешкод мешканцям.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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