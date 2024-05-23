Зеленський підписав закон про легалізацію хатніх працівників

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників".

Закон повернуто з підписом голови держави 22 травня, свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №5695 на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила цей закон 25 квітня.

Він доповнює Кодекс законів України про працю новою главою ХІ-А "Праця домашніх працівників", а також передбачає зміни до інших законів, якими визначити поняття домашньої праці та домашніх працівників, визначає обов'язкові умови трудового договору з такими працівниками та особливості його розірвання тощо.

При цьому роботодавців домашніх працівників офіційно звільнили від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та передбачили цю можливість як добровільну.

За оцінками Держстату, в Україні загальна кількість працівників, які надають побутові та персональні послуги в сім'ях, становить близько 162 тис. осіб, 80% з них - жінки.

Автори законопроєкту у пояснювальній записці стверджують, що на сьогодні більша частина таких осіб перебувають у тіньовому секторі економіки, не мають належного рівня соціального забезпечення, зазвичай не отримують достойної та справедливої оплати праці, позбавлені державного захисту.