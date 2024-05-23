Рада дозволить пожежникам штрафувати за порушення правил утримання укриттів

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо запровадження відповідальності за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту".

Відповідний законопроєкт №9362-1 у першому читанні підтримали 265 депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Документом пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення новою статтею 175-3 "Порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту", яка передбачатиме покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 грн).

Крім того, значно підвищать штрафи за статтею 185-14 КУпАП. Зокрема, за перешкоджання співробітникам ДСНС у проведенні перевірок штрафи збільшено в 4 рази - до 400-800 неоподатковуваних мінімумів.

При цьому ДСНС дозволять штрафувати без рішення суду за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також за завідомо неправдивий виклик пожежнорятувального підрозділу.

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Законопроєктом також пропонується встановити кримінальну відповідальність за порушення вимог законодавства щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що призвело до загибелі людини чи інших тяжких наслідків (від 3 до 8 років ув'язнення).

Як повідомлялося, за даними МВС станом на лютий близько 16% з понад 60 тис. об'єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території не відповідають встановленим вимогам.