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АНАЛІТИКА

Рада продовжила строк для оформлення земельних паїв ще на три роки

17:11 22.05.2024 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11150 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин (реєстр.), підготовлений до другого читання.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі, законопроєкт підтримали 243 народні депутати.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт передбачає подовження з 2025 року до 2028 року строку оформлення невитребуваних земельних ділянок, здійснення розподілу земельних ділянок між власниками паїв та їхніми спадкоємцями земель, які залишилися в колективній власності після розподілу земельних ділянок.

Крім того, до 2026 року продовжується пілотний проєкт із внесення відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками. Водночас сертифікованих інженерів-землевпорядників зобов'язують в обов'язковому порядку підвищувати кваліфікацію.

Законопроєкт дозволяє використовувати кошти, що надійшли до відповідних бюджетів, для відшкодування втрат лісогосподарського виробництва на розроблення робочих проєктів землеустрою та реалізацію заходів, передбачених ними. Кошти від відшкодування сільгоспвтрат, які залишилися в місцевих бюджетах до скасування інституту втрат сільськогосподарського виробництва, будуть витрачені на охорону земель.

Крім того, буде введено в дію правило, згідно з яким, строк дії договорів оренди земділянок, сформованих із невитребуваних (нерозподілених) земділянок, що перейшли до комунальної власності, припиняється через два роки з дня державної реєстрації права комунальної власності на них.

Згідно із законопроєктом встановлюється обов'язковість приєднання до документації із землеустрою, що розробляється з метою внесення до Держземкадастру відомостей про сформовану земділянку, копії документів, на підставі яких набуто право власності, користування такою земділянкою (за наявності).

Документ відновлює обмін правами користування земділянками сільгосппризначення, розташованими в масиві земель сільгосппризначення на підставі рішення суду.

Крім того, згідно із законопроєктом запропоновано передбачити особливості адміністративної процедури у сфері земельних відносин.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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