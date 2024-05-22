Рада хоче декриміналізувати крадіжки на суму до 4552 грн: перше читання

Верховна Рада збирається декриміналізувати дрібні крадіжки на суму до 4552 грн. Відповідний законопроєкт №11068 у середу, 22 травня, підтримали у першому читанні 265 депутатів, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.

Зараз крадіжка вважається дрібною, якщо вартість майна на момент злочину не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (302,8 грн станом на 2024 рік).

Оскільки в Україні діє воєнний стан, вчинення крадіжки автоматично кваліфікується за частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Через це у судовому реєстрі з'являються такі вироки, як п'ять років умовно за крадіжку пляшки віскі або кількох плиток шоколаду.

Автори законопроєкту вважають, що таке покарання за вчинення крадіжки не є співмірним.

Тому пропонується підвищити поріг кримінальної відповідальності за крадіжку до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4542 грн станом на 2024 рік).

Водночас Рада збирається суттєво підвищити адміністративні покарання за дрібні крадіжки - до 5100 грн (або до 8500 грн за повторну крадіжку протягом року).

Головне науково-експертне управління парламенту в коментарі до законопроєкту вказало, що зараз поріг кримінальної відповідальності дійсно занадто низький. Але рішення Ради потягне за собою зміни цілої низки статей Кримінального кодексу.

Наприклад, шахрайство, вчинене без обтяжувальних обставин (ч. 1 ст. 190 КК), або крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище (ч. 3 ст. 185 КК), у випадках, коли сума шкоди не перевищуватиме 4542 грн, кваліфікуватимуться як адміністративні, а не кримінальні правопорушення.

Депутатам вказали також на деякі невдалі формулювання законопроєкту, такі як "дрібне викрадення, вчинене у значному розмірі".