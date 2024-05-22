Фінансові новини
- |
- 22.05.24
- |
- 18:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада підтримала мораторій на банкрутство держоб’єктів критичної інфраструктури
11:57 22.05.2024 |
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 8316, який запроваджує мораторій на банкрутство державних об'єктів критичної інфраструктури під час воєнного стану і на два роки після його закінчення.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Рада ухвалила (законопроєкт) №8316 про мораторій на банкрутство об'єктів критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності під час воєнного стану + 2 роки. "За" в цілому тільки 227", - зазначив він.
Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, пропонується встановити, що спори (справи), предметом яких є право власності держави на об'єкти критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності, та/або здійснення відновлення платоспроможності таких об'єктів або визнання їх банкрутом, не підлягатимуть судовому розгляду в період дії воєнного стану та протягом двох років з дня його припинення чи скасування.
Зазначимо, що відповідний законопроєкт був зареєстрований ще наприкінці 2022 року. У першому читанні його підтримали лише у березні 2023-го. У серпні депутати відправили його на повторне друге читання.
Як повідомлялося, у лютому Верховна Рада продовжила мораторій на банкрутство державних шахт ще на рік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Комітет з питань економічного розвитку пропонує Раді надати можливість будь-якому бізнесу бронювати своїх працівників
ТОП-НОВИНИ
|Міністр оборони Британії заявив про докази передачі Китаєм зброї Росії
|До України почали повертатись перші фахівці в обслуговуванні F-16, - Євлаш
|Швеція планує $7 млрд військової підтримки для України у 2024-2026 роках
|Морські дрони СБУ Sea Baby оснастили системами «Град», що підвищило їх ефективність - джерело
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Комітет з питань економічного розвитку пропонує Раді надати можливість будь-якому бізнесу бронювати своїх працівників
|Як можуть зрости ціни на автомобільне паливо з липня: прогноз експертів
|Рада продовжила строк для оформлення земельних паїв ще на три роки
|За місяць банки збільшили обсяги надання кредитів підприємцям
|Нафта дешевшає третю сесію поспіль, Brent опустилася до $82,2 за барель
|Рада хоче декриміналізувати крадіжки на суму до 4552 грн: перше читання
Бізнес
|Вчені створили смолу для 3D-друку очних лінз – це дозволить створювати доступніші індивідуальні інтраокулярні лінзи
|Microsoft представила новий Surface Pro з можливостями штучного інтелекту
|FDA дало «зелене світло» Neuralink Ілона Маска на імплантацію мозкового чипа другому пацієнту
|Blue Origin уперше за майже два роки відправила у космос туристів
|Медведєв пригрозив Яндексу, бо його ШІ не захотів відповідати про нібито нацизм в Україні
|BlackRock веде переговори з урядами різних країн про інвестиції в ШІ
|Renault і Volkswagen не змогли домовитися про спільне виробництво електрокарів