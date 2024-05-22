Рада підтримала мораторій на банкрутство держоб’єктів критичної інфраструктури

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 8316, який запроваджує мораторій на банкрутство державних об'єктів критичної інфраструктури під час воєнного стану і на два роки після його закінчення.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Рада ухвалила (законопроєкт) №8316 про мораторій на банкрутство об'єктів критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності під час воєнного стану + 2 роки. "За" в цілому тільки 227", - зазначив він.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, пропонується встановити, що спори (справи), предметом яких є право власності держави на об'єкти критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності, та/або здійснення відновлення платоспроможності таких об'єктів або визнання їх банкрутом, не підлягатимуть судовому розгляду в період дії воєнного стану та протягом двох років з дня його припинення чи скасування.

Зазначимо, що відповідний законопроєкт був зареєстрований ще наприкінці 2022 року. У першому читанні його підтримали лише у березні 2023-го. У серпні депутати відправили його на повторне друге читання.

Як повідомлялося, у лютому Верховна Рада продовжила мораторій на банкрутство державних шахт ще на рік.