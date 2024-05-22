Рада вирішила скасувати спектральні коефіцієнти. Це погана новина для lifecell

Верховна Рада вирішила достроково скасувати спектральні коефіцієнти для мобільних операторів, запроваджені перед 4G-тендерами. За відповідний законопроєкт №10423 у вівторок, 21 травня, проголосували 294 депутатів.

Законопроєкт передбачає скасування понижувальних коефіцієнтів з 1 вересня 2024 року (в основному застосовуються до частот lifecell), підвищувальних - з моменту припинення чи скасування воєнного стану (в основному застосовуються до частот Київстару).

За оцінкою Телекомунікаційної палати України, скасування коефіцієнтів підвищить річну ренту для lifecell на 132,5 млн грн, для Київстару - зменшить на 80,5 млн грн (але після війни), для Vodafone - збільшить на 0,9 млн грн.

Спектральні коефіцієнти для стільникового зв'язку застосовуються до ставок рентної плати за користування радіочастотним спектром, отриманим відповідно до ліцензій до 1 січня 2022 року. Строк дії коефіцієнтів мав обмежуватися часом дії ліцензій, проданих операторам на відкритих тендерах (до 15 років).

Основним завданням коефіцієнтів було створення рівних умов для користувачів спектра в усіх діапазонах та недопущення невиправданої концентрації спектра.

Рада вирішила, що спектральні коефіцієнти відіграли свою роль і необхідності в них більше немає.

"Подальше застосування матиме лише негативні наслідки, такі як застосування різних ставок до платників, що створить дискримінаційні умови оподаткування. [...] Виникає необхідність прийняття законодавчих змін, які дозволять забезпечити однаковий підхід до всіх платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, а також спростить адміністрування контролюючими органами цього податку", - сказано в пояснювальній записці.

За словами голови податкового комітету Данила Гетманцева, законопроєкт також передбачає індексацію рентної плати на 17%, що, на його думку, не вплине істотно на послуги мобільних операторів.

Депутат оцінює економічний ефект для бюджету України у 500 млн грн.