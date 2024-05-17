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АНАЛІТИКА

Профільний комітет рекомендує ухвалити в першому читанні законопроєкт про поліпшення регулювання НБУ ринків фінпослуг

18:14 17.05.2024 |

Право

 

Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт №11043 про внесення змін до законодавства для вдосконалення функцій Національного банку України (НБУ) щодо державного регулювання ринків фінансових послуг.

Як повідомив голова комітету Данило Гетманцев у телеграм-каналі в п'ятницю, законопроєкт, зокрема, передбачає можливість надання платіжних послуг фінансовими компаніями, ломбардами та кредитними спілками на підставі основної ліцензії, без необхідності отримання додаткової окремої ліцензії.

Крім того, документ встановлює вимоги до регулятивного капіталу небанківських постачальників платіжних послуг для забезпечення якісної оцінки фінансового стану гравців ринку, виявлення потенційних ризиків у їхній діяльності.

Зазначається, що НБУ залишає за собою право встановлювати вимоги до достатності (адекватності) регулятивного капіталу постачальників платіжних послуг, а також порядок розрахунку та складові їхнього регулятивного капіталу.

Згідно із законопроєктом запропоновано збільшити розмір штрафів: для об'єктів нагляду - до 5% від обсягу операції, проведеної з порушенням. Водночас за інші порушення штраф передбачається в розмірі від 3 тис. до 100 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для об'єктів оверсайту ліміт штрафів встановлено на тому самому рівні.

Серед іншого, документ уточнює положення про розмежування нагляду та оверсайту, а також передбачає можливість проведення інспекційних перевірок Нацбанком дистанційно.

Крім цього, законопроєкт розширює перелік обмежених платіжних послуг для запобігання поверненню коштів анонімним абонентам. Він поповнився операціями з особами, які отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою та провадять діяльність з оброблення та зберігання готівки, переказу коштів між абонентами заздалегідь оплаченого зв'язку та з переказу залишку з особового рахунку абонента під час повернення невикористаних коштів у разі відмови від заздалегідь оплачених послуг зв'язку або припинення дії договору.

"У комітеті також уже напрацьовано суттєві важливі напрями доопрацювання проєкту, які будуть імплементовані до другого читання", - наголосив Гетманцев.

"Це дуже важливі зміни для боротьби зі знаменитими фінансовими шлюзами (насамперед із дропами), якими користуються ділки на нелегальних ринках ігорки, тютюну, алкоголю та інших...", - зазначив заступник голови парламентського комітету Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Уточнено, що законопроєкт розроблено фінкомітетом Ради спільно з фахівцями НБУ, Міністерства фінансів і представниками ринку.

"Серед цілей проекту є, зокрема, виконання зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом", - наголосив Гетманцев.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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