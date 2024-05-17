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Зеленський ветував закон про звільнення за неінформування про родичів у РФ і в окупації
10:29 17.05.2024 |
Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про право роботодавця на звільнення свого працівника за неінформування про зв'язки з фізичними особами, які перебувають у РФ і в окупації.
Згідно з інформацією, оприлюдненою в картці відповідного законопроєкту №7731 на сайті Верховної Ради, президент надав пропозиції до законопроєкту, які направлено на розгляд до профільного комітету.
Зеленський пропонує ВР виключити норму про право звільняти співробітників, які не поінформували про зв'язки з особами, що перебувають на території країни-агресора або в окупації.
Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада встановила додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
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