Мін'юст після протестів бізнесу вирішив переписати законопроєкт про конфіскацію активів

Резонансний законопроєкт №11195 з новим механізмом стягнення санкційних активів, який викликав протести бізнесу, не будуть виносити на розгляд Верховної Ради у нинішньому вигляді, повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

"Зраду скасовуємо, а захист не повʼязаних з РФ інвестицій - ні", - написала вона у Facebook.

Законопроєкт передбачає законодавче врегулювання ситуації, коли підсанкційна особа володіє активом не прямо, а у співвласності через непідсанкційну іноземну структуру, як це було у випадку з росіянином Едуардом Худайнатовим та АЗС Shell. У такому випадку пропонується конфісковувати весь актив, а потім повертати іншим акціонерам їхні частки.

У січні 2024 року Вищий антикорупційний суд визнав, що Худайнатов володіє часткою в АЗС Shell, але не конфіскував її, побоюючись порушити права співвласника мережі АЗС - непідсанкційної компанії Shell.

"Задоволення позову щодо ТОВ "Альянс Холдинг" було б можливим, якби законом надавалася можливість компенсувати втрати права власності третіх непідсанкційних осіб. Одним з таких механізмів була б законодавча можливість суду стягувати 100% власності українського активу та за певних умов визнавати право власності за третіми особами пропорційно їхній частці, що належить їм в іноземній юрисдикції", - йдеться в рішенні суду.

Апеляційна палата ВАКС потім переглянула рішення суду першої інстанції, але запропонований механізм ліг в основу законопроєкту.

Проте, як визнала Богатих, формулювання виписали незграбно, і склалося враження, ніби Верховну Раду просять про створення механізму позасудової конфіскації для активів, де підсанкційні особи мають частку меншу ніж 25%. Заступниця міністра запевнила, що це не так.

"Маю погодитись, потрібно коректно виписати, що КМУ не приймає рішення про стягнення, а приймає рішення про подання Мін'юстом позову до ВАКС (коли частка підсанкційної особи становить менше 25%). З тексту законопроєкту це зрозуміло, бо норми вище саме про це і говорять", - сказала вона.

"Законопроєкт 11195 - вже абсолютно очевидно - буде допрацьований ще до першого читання. Норма стосовно повноважень Кабінету міністрів України буде уточнена", - запевнила Богатих.

Крім цього, на рівні закону встановлять конкретний строк і порядок відновлення прав непідсанкційних співвласників та відповідальність за порушення цього порядку.