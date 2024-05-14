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АНАЛІТИКА

У Раді хочуть заборонити рекламу азартних ігор та спонсорство в Україні

23:24 13.05.2024 |

Право

 

У Верховній Раді плануються повністю заборонити рекламу азартних ігор, крім безпосередньо в гральних закладах.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками засідання робочої групи щодо законопроєкту №9256-д.

За його словами, крім повної заборони реклами азартних ігор обмеження можуть стосуватись також і спонсорства. "Ще є невеликий лаг для дискусії про спонсорство спорту, але поки що скоріше ні, ніж так", - зазначив нардеп.

Він також додав, що введення обмежень для гравців були підтримані майже повністю зокрема щодо часу гри, суми витрачених коштів, одного аккаунту та гри військовослужбовців.

Крім того, були підтриманні заборони та обмеження для операторів, запропоновані НБУ та додаткові підстави анулювання ліцензій (податковий борг, застосування способу розрахунків іншого ніж готівковий або безготівковий).

Також істотно розширений механізм блокування нелегальних гральних сайтів.

Гетманцев наголосив, що всі вищезазначені обмеження розповсюдженні в рівному ступені на лотереї.
За матеріалами: Економічна правда
 

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