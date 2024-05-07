Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До законопроєкту про перезапуск БЕБ подано 1403 правки

13:24 07.05.2024 |

Право

 

До законопроєкту №10439 про перезапуск Бюро економічної безпеки (БЕБ) перед другим читанням подано 1403 правки. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"З них, говорять, десь під 1200 пов'язані з одним дуже наполегливим народним депутатом, який чудово знає дедлайн за зобов'язаннями, вміє перетворити друге читання на пекло на землі й має намір розкрити найкращі реформаторські потенціали урядовців", - написав Железняк у соцмережах.

Ухвалення закону про перезапуск БЕБ - один із маяків Міжнародного валютного фонду. Його слід виконати до кінця червня 2024 року.

Реорганізація БЕБ має передбачати перегляд правової основи Бюро, запровадження прозорих процесів відбору персоналу та керівництва на конкурсній основі, атестацію персоналу та запровадження контрактної системи для працівників.

Наприкінці лютого депутати Верховної Ради не підтримали у першому читанні урядовий законопроєкт про перезапуск БЕБ та відправили його на повторне перше читання. Проти ухвалення урядового законопроєкту виступали провідні бізнес-асоціації України та посли G7.

Уряд пообіцяв прибрати з документа найбільш резонансні положення, зокрема про переатестацію співробітників БЕБ після закінчення війни. Оновлений законопроєкт пройшов перше читання на початку квітня.

Нова редакція включала:

→ відбір та подання на розгляд прем'єр-міністра двох кандидатур на посаду директора БЕБ
→ оцінку ефективності БЕБ через рік та три роки після призначення нового директора
→ переатестацію працівників БЕБ протягом 12 місяців після призначення нового директора
→ формування дисциплінарної комісії новим директором.

Після реформи БЕБ, створене у 2021 році замість податкової міліції, має відійти у підпорядкування Міністерства фінансів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2966
  0,0595
 0,15
EUR
 1
 42,3087
  0,0896
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 13:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2148  0,08 0,21 39,7524  0,09 0,23
EUR 42,1980  0,02 0,05 42,9048  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2600  0,17 0,43 39,3000  0,15 0,38
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес