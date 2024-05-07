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До законопроєкту про перезапуск БЕБ подано 1403 правки
13:24 07.05.2024 |
До законопроєкту №10439 про перезапуск Бюро економічної безпеки (БЕБ) перед другим читанням подано 1403 правки. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"З них, говорять, десь під 1200 пов'язані з одним дуже наполегливим народним депутатом, який чудово знає дедлайн за зобов'язаннями, вміє перетворити друге читання на пекло на землі й має намір розкрити найкращі реформаторські потенціали урядовців", - написав Железняк у соцмережах.
Ухвалення закону про перезапуск БЕБ - один із маяків Міжнародного валютного фонду. Його слід виконати до кінця червня 2024 року.
Реорганізація БЕБ має передбачати перегляд правової основи Бюро, запровадження прозорих процесів відбору персоналу та керівництва на конкурсній основі, атестацію персоналу та запровадження контрактної системи для працівників.
Наприкінці лютого депутати Верховної Ради не підтримали у першому читанні урядовий законопроєкт про перезапуск БЕБ та відправили його на повторне перше читання. Проти ухвалення урядового законопроєкту виступали провідні бізнес-асоціації України та посли G7.
Уряд пообіцяв прибрати з документа найбільш резонансні положення, зокрема про переатестацію співробітників БЕБ після закінчення війни. Оновлений законопроєкт пройшов перше читання на початку квітня.
Нова редакція включала:
→ відбір та подання на розгляд прем'єр-міністра двох кандидатур на посаду директора БЕБ
→ оцінку ефективності БЕБ через рік та три роки після призначення нового директора
→ переатестацію працівників БЕБ протягом 12 місяців після призначення нового директора
→ формування дисциплінарної комісії новим директором.
Після реформи БЕБ, створене у 2021 році замість податкової міліції, має відійти у підпорядкування Міністерства фінансів.
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