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АНАЛІТИКА

Легалізація медичного канабісу: МОЗ підготувало всі нормативні акти для запуску роботи закону

08:48 07.05.2024 |

Право

 

Міністерство охорони здоров'я підготувало проєкти всіх нормативних актів, які необхідні для запуску роботи закону про медичний канабіс.

Як повідомила під час засідання парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування заступник міністра охорони здоров'я Марина Слободніченко, зокрема, вже підготовлено 14 нормативних актів, наразі вони перебувають на громадському обговоренні.

Крім того, для реалізації закону має бути запущено два електронні інструменти. Зокрема, відповідний функціонал е-рецепта в Електронній системі охорони здоров'я (ЕСЗ) буде запущено орієнтовно 10 серпня, реєстр суб'єктів господарювання буде запущено на початку осені.

Водночас член парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Ольга Стефанишина зазначила, що нормативна база має врегулювати питання, пов'язані з керуванням автомобілями громадянами, які вживають лікарські засоби на основі медканабісу, щоб попередити безпідставне притягнення їх до відповідальності.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року ВР ухвалила законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення нормативних умов для законного обмеженого обігу та використання канабісу, його смоли, екстрактів і настоянок у медичних, промислових цілях, науковій і науково-технічній діяльності.

Закон набде чинності 16 серпня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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