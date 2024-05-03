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Учасники ринку критикують законопроєкт Заблоцького про розмитнення авто

16:18 03.05.2024 |

Право

 

Народний депутат Мар'ян Заблоцький пропонує додати до законопроєкту про розмитнення авто через Дію дозвіл на масове ввезення в Україну автомобільного мотлоху без будь-яких перевірок технічного стану.

Народний депутат Мар'ян Заблоцький намагається дозволити ввозити в Україну без будь-яких перевірок автомобільний мотлох, який заборонений до руху в ЄС і США через незадовільний технічний стан і небезпеку для водіїв і пасажирів. Як стало відомо, відповідні поправки Заблоцький пропонує додати в ухвалений за основу законопроєкт 10380 про розмитнення авто через Дію. Нагадаємо, суть ідеї колег депутата по фракції та Мінцифри полягала у спрощенні процедури саме розмитнення авто, а не у скасуванні перевірок технічного стану.

Раніше спроби нардепа запровадити безконтрольне ввезення автівок шляхом внесення ним законопроєктів 9460 та 9210 вчасно зупинили в комітетах з питань економічної політики та з питань правоохоронної діяльності, а в Уряді дали висновок, що такі ідеї Мар'яна Заблоцького зашкодять як європейській інтеграції України, економіці, так і безпеці дорожнього руху.

Зокрема Мінекономіки у висновку на законопроєкт Заблоцького 9460 наголосило, що його ухвалення негативно вплине на виконання Україною зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію, оскільки запровадження одностороннього визнання результатів оцінки відповідності, проведених у державах-членах ЄС, знівелює досягнуті результати в рамках переговорного процесу щодо укладення Угоди про «промисловий безвіз» у перших пріоритетних секторах промислової продукції - машин. Щодо наслідків для громадян і бізнесу, то їх Мінекономіки констатувало дуже просто - підвищення цін на авто. Також Міністерство зазначало, що реєстрація транспортного засобу в країнах, де застосовуються мінімальні вимоги безпеки, не може бути прирівняна до здійснення оцінки відповідності вимогам, що діють в Україні. Тобто, проєкт 9460 міг призвести до зростання ДТП на дорогах.

Утім, Заблоцький знову намагається проштовхнути ті самі пропозиції - тепер уже до законопроєкту 10380.

Як відомо, у країнах ЄС та США основними причинами зняття з обліку та продажу автомобіля є те, що вони мають великий пробіг або потрапили в ДТП. Часто через великий пробіг у цих автомобілях ще до того, як вони потрапляють до України, замінюють двигуни, вирізають каталітичні нейтралізатори та сажові фільтри у зв'язку з виходом їх з ладу. Отже, автомобіль, який свого часу стояв на обліку в ЄС або США, і автомобіль, який потім потрапив в Україну - це абсолютно різні автомобілі за параметрами безпеки та екології.

Таким чином, у разі ухвалення поправок Заблоцького, в Україну масово ввозитимуться транспортні засоби, які не відповідають вимогам технічного регламенту, та які без проходження процедури сертифікації або будь-якої перевірки технічного стану транспортного засобу, ставитимуться на облік і допускатимуться до участі в дорожньому русі, що спричинить збільшення кількості ДТП на дорогах України, адже фактично технічний стан не контролюватиметься.

Учасники ринку критикують законопроєкт Заблоцького про розмитнення авто


Учасники ринку критикують законопроєкт Заблоцького про розмитнення авто
За матеріалами: open4business.com.ua
 

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