Учасники ринку критикують законопроєкт Заблоцького про розмитнення авто

Народний депутат Мар'ян Заблоцький пропонує додати до законопроєкту про розмитнення авто через Дію дозвіл на масове ввезення в Україну автомобільного мотлоху без будь-яких перевірок технічного стану.

Народний депутат Мар'ян Заблоцький намагається дозволити ввозити в Україну без будь-яких перевірок автомобільний мотлох, який заборонений до руху в ЄС і США через незадовільний технічний стан і небезпеку для водіїв і пасажирів. Як стало відомо, відповідні поправки Заблоцький пропонує додати в ухвалений за основу законопроєкт 10380 про розмитнення авто через Дію. Нагадаємо, суть ідеї колег депутата по фракції та Мінцифри полягала у спрощенні процедури саме розмитнення авто, а не у скасуванні перевірок технічного стану.

Раніше спроби нардепа запровадити безконтрольне ввезення автівок шляхом внесення ним законопроєктів 9460 та 9210 вчасно зупинили в комітетах з питань економічної політики та з питань правоохоронної діяльності, а в Уряді дали висновок, що такі ідеї Мар'яна Заблоцького зашкодять як європейській інтеграції України, економіці, так і безпеці дорожнього руху.

Зокрема Мінекономіки у висновку на законопроєкт Заблоцького 9460 наголосило, що його ухвалення негативно вплине на виконання Україною зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію, оскільки запровадження одностороннього визнання результатів оцінки відповідності, проведених у державах-членах ЄС, знівелює досягнуті результати в рамках переговорного процесу щодо укладення Угоди про «промисловий безвіз» у перших пріоритетних секторах промислової продукції - машин. Щодо наслідків для громадян і бізнесу, то їх Мінекономіки констатувало дуже просто - підвищення цін на авто. Також Міністерство зазначало, що реєстрація транспортного засобу в країнах, де застосовуються мінімальні вимоги безпеки, не може бути прирівняна до здійснення оцінки відповідності вимогам, що діють в Україні. Тобто, проєкт 9460 міг призвести до зростання ДТП на дорогах.

Утім, Заблоцький знову намагається проштовхнути ті самі пропозиції - тепер уже до законопроєкту 10380.

Як відомо, у країнах ЄС та США основними причинами зняття з обліку та продажу автомобіля є те, що вони мають великий пробіг або потрапили в ДТП. Часто через великий пробіг у цих автомобілях ще до того, як вони потрапляють до України, замінюють двигуни, вирізають каталітичні нейтралізатори та сажові фільтри у зв'язку з виходом їх з ладу. Отже, автомобіль, який свого часу стояв на обліку в ЄС або США, і автомобіль, який потім потрапив в Україну - це абсолютно різні автомобілі за параметрами безпеки та екології.

Таким чином, у разі ухвалення поправок Заблоцького, в Україну масово ввозитимуться транспортні засоби, які не відповідають вимогам технічного регламенту, та які без проходження процедури сертифікації або будь-якої перевірки технічного стану транспортного засобу, ставитимуться на облік і допускатимуться до участі в дорожньому русі, що спричинить збільшення кількості ДТП на дорогах України, адже фактично технічний стан не контролюватиметься.







