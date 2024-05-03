Учасники ринку критикують законопроєкт Заблоцького про розмитнення авто

Народний депутат Мар'ян Заблоцький пропонує додати до законопроєкту
про розмитнення авто через Дію дозвіл на масове ввезення в Україну
автомобільного мотлоху без будь-яких перевірок технічного стану.
Народний депутат Мар'ян Заблоцький намагається дозволити ввозити в
Україну без будь-яких перевірок автомобільний мотлох, який заборонений
до руху в ЄС і США через незадовільний технічний стан і небезпеку для
водіїв і пасажирів. Як стало відомо, відповідні поправки Заблоцький
пропонує додати в ухвалений за основу законопроєкт 10380 про розмитнення
авто через Дію. Нагадаємо, суть ідеї колег депутата по фракції та
Мінцифри полягала у спрощенні процедури саме розмитнення авто, а не у
скасуванні перевірок технічного стану.
Раніше спроби нардепа запровадити безконтрольне ввезення автівок
шляхом внесення ним законопроєктів 9460 та 9210 вчасно зупинили в
комітетах з питань економічної політики та з питань правоохоронної
діяльності, а в Уряді дали висновок, що такі ідеї Мар'яна Заблоцького
зашкодять як європейській інтеграції України, економіці, так і безпеці
дорожнього руху.
Зокрема Мінекономіки у висновку на законопроєкт Заблоцького 9460
наголосило, що його ухвалення негативно вплине на виконання Україною
зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію, оскільки запровадження
одностороннього визнання результатів оцінки відповідності, проведених у
державах-членах ЄС, знівелює досягнуті результати в рамках переговорного
процесу щодо укладення Угоди про «промисловий безвіз» у перших
пріоритетних секторах промислової продукції - машин. Щодо наслідків для
громадян і бізнесу, то їх Мінекономіки констатувало дуже просто -
підвищення цін на авто. Також Міністерство зазначало, що реєстрація
транспортного засобу в країнах, де застосовуються мінімальні вимоги
безпеки, не може бути прирівняна до здійснення оцінки відповідності
вимогам, що діють в Україні. Тобто, проєкт 9460 міг призвести до
зростання ДТП на дорогах.
Утім, Заблоцький знову намагається проштовхнути ті самі пропозиції - тепер уже до законопроєкту 10380.
Як відомо, у країнах ЄС та США основними причинами зняття з обліку та
продажу автомобіля є те, що вони мають великий пробіг або потрапили в
ДТП. Часто через великий пробіг у цих автомобілях ще до того, як вони
потрапляють до України, замінюють двигуни, вирізають каталітичні
нейтралізатори та сажові фільтри у зв'язку з виходом їх з ладу. Отже,
автомобіль, який свого часу стояв на обліку в ЄС або США, і автомобіль,
який потім потрапив в Україну - це абсолютно різні автомобілі за
параметрами безпеки та екології.
Таким чином, у разі ухвалення поправок Заблоцького, в Україну масово
ввозитимуться транспортні засоби, які не відповідають вимогам технічного
регламенту, та які без проходження процедури сертифікації або будь-якої
перевірки технічного стану транспортного засобу, ставитимуться на облік
і допускатимуться до участі в дорожньому русі, що спричинить збільшення
кількості ДТП на дорогах України, адже фактично технічний стан не
контролюватиметься.