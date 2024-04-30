Лідер фракції «Слуга народу» Арахамія пропонує ВР захистити права третіх осіб під час реалізації санкцій в Україні

Встановити правовий механізм захисту і відновлення прав третіх осіб під час розгляду справ про стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб пропонує лідер правлячої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія законопроєктом "Про внесення змін до деяких законів України щодо механізму захисту права власності третіх осіб" (№11195), який зареєстровано у Верховній Раді 22 квітня.

"Законопроєкт дозволить забезпечити захист та відновлення прав третіх осіб (інвесторів), які опосередковано володіють часткою в активі, що стягується в дохід держави, та унеможливить (зменшить частку) в подальшому звернення таких інвесторів за захистом своїх прав у міжнародних інвестиційних арбітражах проти України", - ідеться в пояснювальній записці до документа.

Водночас із ВР 26 квітня було відкликано законопроєкт №11037 від 22 лютого цього року "Про внесення змін до закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" щодо недопущення участі осіб, пов'язаних з державою-агресором, у функціонуванні ринків капіталів та організованих товарних ринках" авторства Ольги Василевської-Смаглюк, Данила Гетманцева, Ярослава Юрчишина, Олександра Гереги та ще 10 депутатів. Цей документ передбачав відкликання ліцензій усіх професійних учасників ринку, якщо в структурі їхнього капіталу, зокрема, є громадяни Росії (окрім тих, які проживають в Україні на законних підставах).

Як пояснює Арахамія у своєму новому законопроєкті, його необхідність викликана тим, що Мін'юст як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб, звертається до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) для стягнення акцій або часток АТ або ТОВ, власниками яких опосередковано є непідсанкційні особи.

"Враховуючи практику... у багатьох випадках підсанкційна особа володіє активами, структурованими через іноземні юрисдикції, серед власників яких є іноземні юридичні особи та громадяни інших країн, до яких санкції, згідно із законодавством України, не застосовано", - пояснює Арахамія.

За його словами, виникає питання щодо можливості стягнення в дохід держави такого активу без порушення прав третіх непідсанкційних осіб.

"У рішенні від 23 січня 2024 року у справі №991/8725/23 ВАКС звертає увагу, що "разом з тим законодавством не передбачено в межах вирішення цього адміністративного спору механізму відновлення порушеного права власності третіх осіб. Задоволення позову щодо ТОВ "Альянс Холдинг" було б можливим, якби законом надавалась можливість компенсувати втрати права власності третіх непідсанкційних осіб. Зокрема, одним з таких механізмів була б законодавча можливість суду стягувати 100% власності українського активу та за певних умов визнавати право власності за третіми особами пропорційно їхній частці, що належить їм в іноземній юрисдикції", - зазначив Арахамія.

Законопроєкт встановлює необхідність визначити "кількість відсотків" у структурі власності юридичної особи, яка прямо чи опосередковано належить відповідно підсанкційній особі та іншим непідсанкційним особам, а також відкриття рахунків умовного зберігання (ескроу) для цінних паперів та/або часток непідсанкційних осіб у Національному депозитарії України.

Відповідно до законопроєкту, в дохід держави планують стягувати всі 100% акцій або часток юросіб, у яких опосередковано співвласниками є підсанкційні особи, після чого непідсанкційних осіб інформують про необхідність оформити права власності на цінні папери та/або частки на ескроу-рахунках, після чого їх буде переведено на власні рахунки непідсанкційних осіб.

Якщо протягом п'яти років від дня зарахування прав на цінні папери та/або часток на ескроу-рахунки непідсанкційні особи не здійснили дій для оформлення набуття права власності на них, вважається, що вони відмовилися від права власності на них.

Законопроєкт також наділяє Кабмін новим повноваженням - ухвалювати "рішення про звернення стягнення в дохід держави 100% пакету акцій (часток) або інших цінних паперів, що прямо (безпосередньо) належить юридичній особі, у структурі власності якої є особа, до якої застосовано санкцію у виді блокування активів, у разі, якщо визначений розмір (%) участі в такому пакеті особи, до якої застосовано санкцію у виді блокування активів, становить менше ніж 25 відсотків (%)".