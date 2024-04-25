Фінансові новини
- |
- 25.04.24
- |
- 15:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада має намір створити державну ветеранську патронатну службу
14:04 25.04.2024 |
Верховна Рада має намір створити в Україні державну ветеранську патронатну службу для організації процесу поствоєнної адаптації до цивільного життя демобілізованих військовослужбовців.
За відповідний законопроєкт про державну ветеранську патронатну службу (№9423) проголосували в першому читанні 259 народних депутатів на пленарному засіданні українського парламенту в четвер, повідомив у телеграмі член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Законопроєкт, зокрема, пропонує створити ветеранську патронатну службу в системі державної влади - при Кабінеті Міністрів. Документ передбачає, що діятиме служба протягом 5 років на засадах державно-волонтерського партнерства.
"Мета такої служби - допомогти конкретному демобілізованому отримати конкретну публічну послугу (зокрема й електронну публічну послугу) в системах соціального захисту, охорони здоров'я, освіти й адміністративних послуг", - зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту.
Передбачається, що працівники служби - патронатні помічники - забезпечуватимуть маршрутизацію супроводу кожного закріпленого за ними військовослужбовця, і в адміністративних питаннях, і в питаннях суспільної, економічної реінтеграції, психологічної адаптації, освіти, лікування та реабілітації.
Завдання патронатного помічника - розробити й контролювати виконання індивідуальної програми адаптації кожного демобілізованого військового в цивільне життя.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у цьому році до 3%
|Нацбанк анонсував кроки з валютної лібералізації у найближчі тижні
|НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%
|США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта слабо дорожчає, Brent біля $88,1 за барель
|НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025 р.
|Україна цьогоріч може розраховувати на $38 мільярдів зовнішньої допомоги - Нацбанк
|НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у цьому році до 3%
|Нацбанк підвищив прогноз міжнародних резервів на кінець 2024р. до $43,4 млрд
|НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%
Бізнес
|Microsoft у черговому оновленні додає рекламу в меню «Пуск» для користувачів Windows 11
|В Android 15 буде доступна нова функція Even Dimmer, яка ще більше захистить ваші очі в темряві
|Adobe «прокачала» Photoshop — і додала генеративний штучний інтелект Firefly Image 3
|Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо ByteDance не продасть соцмережу
|Єврокомісія розпочала друге розслідування щодо TikTok через можливе порушення законодавства ЄС
|Volkswagen повторює за Tesla — китайська електрична архітектура CEA ще на 40% здешевить майбутні електромобілі
|Світовий продаж електромобілів у 2024 році може зрости більш ніж на 20%, до 17 млн - МЕА