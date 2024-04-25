Рада має намір створити державну ветеранську патронатну службу

Верховна Рада має намір створити в Україні державну ветеранську патронатну службу для організації процесу поствоєнної адаптації до цивільного життя демобілізованих військовослужбовців.

За відповідний законопроєкт про державну ветеранську патронатну службу (№9423) проголосували в першому читанні 259 народних депутатів на пленарному засіданні українського парламенту в четвер, повідомив у телеграмі член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт, зокрема, пропонує створити ветеранську патронатну службу в системі державної влади - при Кабінеті Міністрів. Документ передбачає, що діятиме служба протягом 5 років на засадах державно-волонтерського партнерства.

"Мета такої служби - допомогти конкретному демобілізованому отримати конкретну публічну послугу (зокрема й електронну публічну послугу) в системах соціального захисту, охорони здоров'я, освіти й адміністративних послуг", - зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту.

Передбачається, що працівники служби - патронатні помічники - забезпечуватимуть маршрутизацію супроводу кожного закріпленого за ними військовослужбовця, і в адміністративних питаннях, і в питаннях суспільної, економічної реінтеграції, психологічної адаптації, освіти, лікування та реабілітації.

Завдання патронатного помічника - розробити й контролювати виконання індивідуальної програми адаптації кожного демобілізованого військового в цивільне життя.