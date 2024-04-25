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АНАЛІТИКА

Рада легалізувала роботу хатніх працівників

13:54 25.04.2024 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників".

Ухвалення відповідного законопроєкту №5695 в цілому підтримав 231 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Закон доповнює Кодекс законів України про працю новою главою ХІ-А "Праця домашніх працівників", а також передбачає зміни до інших законів, якими визначити поняття домашньої праці та домашніх працівників, визначає обов'язкові умови трудового договору з такими працівниками та особливості його розірвання тощо.

При цьому роботодавців домашніх працівників офіційно звільнили від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та передбачили цю можливість як добровільну.

За оцінками Держстату, в Україні загальна кількість працівників, які надають побутові та персональні послуги в сім'ях, становить близько 162 тис. осіб, 80% з них - жінки.

Автори законопроєкту у пояснювальній записці стверджують, що на сьогодні більша частина таких осіб перебувають у тіньовому секторі економіки, не мають належного рівня соціального забезпечення, зазвичай не отримують достойної та справедливої оплати праці, позбавлені державного захисту.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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