Фінансові новини
- |
- 25.04.24
- |
- 15:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада легалізувала роботу хатніх працівників
13:54 25.04.2024 |
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників".
Ухвалення відповідного законопроєкту №5695 в цілому підтримав 231 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Закон доповнює Кодекс законів України про працю новою главою ХІ-А "Праця домашніх працівників", а також передбачає зміни до інших законів, якими визначити поняття домашньої праці та домашніх працівників, визначає обов'язкові умови трудового договору з такими працівниками та особливості його розірвання тощо.
При цьому роботодавців домашніх працівників офіційно звільнили від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та передбачили цю можливість як добровільну.
За оцінками Держстату, в Україні загальна кількість працівників, які надають побутові та персональні послуги в сім'ях, становить близько 162 тис. осіб, 80% з них - жінки.
Автори законопроєкту у пояснювальній записці стверджують, що на сьогодні більша частина таких осіб перебувають у тіньовому секторі економіки, не мають належного рівня соціального забезпечення, зазвичай не отримують достойної та справедливої оплати праці, позбавлені державного захисту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у цьому році до 3%
|Нацбанк анонсував кроки з валютної лібералізації у найближчі тижні
|НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%
|США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта слабо дорожчає, Brent біля $88,1 за барель
|НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025 р.
|Україна цьогоріч може розраховувати на $38 мільярдів зовнішньої допомоги - Нацбанк
|НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у цьому році до 3%
|Нацбанк підвищив прогноз міжнародних резервів на кінець 2024р. до $43,4 млрд
|НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%
Бізнес
|Microsoft у черговому оновленні додає рекламу в меню «Пуск» для користувачів Windows 11
|В Android 15 буде доступна нова функція Even Dimmer, яка ще більше захистить ваші очі в темряві
|Adobe «прокачала» Photoshop — і додала генеративний штучний інтелект Firefly Image 3
|Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо ByteDance не продасть соцмережу
|Єврокомісія розпочала друге розслідування щодо TikTok через можливе порушення законодавства ЄС
|Volkswagen повторює за Tesla — китайська електрична архітектура CEA ще на 40% здешевить майбутні електромобілі
|Світовий продаж електромобілів у 2024 році може зрости більш ніж на 20%, до 17 млн - МЕА