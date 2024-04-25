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АНАЛІТИКА

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про створення Держреєстру постраждалих від агресії РФ

13:33 25.04.2024 |

Право

 

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що передбачає створення Державного реєстру осіб, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України.

За відповідний законопроєкт №10256 про облік осіб, життю та здоров'ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, в першому читанні проголосували 295 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

За її словами, шкода може виникнути внаслідок різних обставин, таких як смерть або зникнення безвісти, поранення, насильство, катування, торгівля людьми та інші.

Реєстр включатиме витрати держави на компенсацію збитків і надання соціальної підтримки.

"Ця інформація може бути використана для подання заяв до судів та міжнародного Реєстру збитків, заподіяних агресією РФ", - наголосила Геращенко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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