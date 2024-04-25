Дія.City для стартапів: Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який розробили для забезпечення належного функціонування правового режиму Дія.City та адаптації його до умов воєнного стану в Україні. Документ підтримали 230 народних депутатів.

Йдеться про проєкт закону № 9319 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні". Його зареєстрували у травні минулого року.

Ухвалення документа прокоментував віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров. За його словами, завдяки цьому Дія.City стане доступнішим для стартапів.

"Навіть найменші технологічні компанії зможуть ставати резидентами Дія.City. Для них будуть доступні найкращі в Європі податкові ставки та всі інструменти для масштабування й залучення інвестицій", - написав він у Telegram.

Водночас він уточнив, що одна з важливих норм законопроєкту стосується "російського сліду" в компаніях.

"Після ухвалення законопроєкту компанії, у структурі власності яких є резиденти рф, не зможуть бути резидентами Дія.City. Незалежно від того, де вони зараз живуть", - пояснив Михайло Федоров.