Фінансові новини
- |
- 24.04.24
- |
- 18:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Верховна Рада схвалила ліквідацію КРАІЛ у першому читанні
13:42 24.04.2024 |
Верховна Рада схвалила законопроєкт №9256-д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом у першому читанні.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Парламент схвалив у першому читанні 9256-д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом й обмеження реклами. За основу - 272 голоси", - повідомив він.
За його словами, окрім ліквідації КРАІЛ, в законопроєкті передбачені наступні норми:
* Обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;
* Визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;
* Вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);
* Встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|БПЛА атакували Новолипецький металургійний комбінат в РФ
|Єврокомісія виділила ще один транш Україні на 1,5 млрд євро
|РФ: Україна вдарила дронами по Смоленську та Липецьку
|Держдеп США вніс Єдиний телемарафон до звіту про порушення прав людини в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ВР розширила компетенцію органів місцевого самоврядування в частині міжтериторіального та транскордонного співробітництва
|Справа про оборудки із землею: крім Сольського, підозру отримав його заступник
|Енергетики обмежуватимуть ввечері енергопостачання для промисловості в усіх регіонах
|Рада віднесла нафту, конденсат і розчинники до підакцизних товарів
|ВР має намір удосконалити законодавство про звернення
|Нафта пішла в мінус, Brent торгується близько $88 за барель
|Україна розпочала антидемпінгове розслідування імпорту огірків і помідорів із Туреччини
Бізнес
|Samsung почала виробництво пам'яті V-NAND нового покоління: + 33% продуктивності, -10% енергоспоживання
|Copilot в Microsoft 365 незабаром «заговорить» українською
|Оновлений Porsche Cayenne GTS отримав більше потужності
|Android 15 зможе визначити, скільки ще працюватиме чип пам'яті у смартфоні
|В Android 15 з'явилася підтримка підзаряджання пристроїв за допомогою NFC
|Світові витрати на IT зростуть на 8% у 2024 році – прогнози Gartner
|Citroen представив нове покоління C3 Aircross