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АНАЛІТИКА

Верховна Рада схвалила ліквідацію КРАІЛ у першому читанні

13:42 24.04.2024 |

Право

 

Верховна Рада схвалила законопроєкт №9256-д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом у першому читанні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент схвалив у першому читанні 9256-д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом й обмеження реклами. За основу - 272 голоси", - повідомив він.

За його словами, окрім ліквідації КРАІЛ, в законопроєкті передбачені наступні норми:

* Обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;

* Визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

* Вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);

* Встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.
За матеріалами: Економічна правда
 

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