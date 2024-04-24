Рада схвалила розмитнення авто у «Дії»

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №10380 про митне оформлення автомобілів у "Дії".

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Він прибирає з процесу оцінки автомобіля людський фактор. Загалом, весь процес розмитнення буде онлайн. "Дія" допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інфо про автівку за VIN-кодом", - пояснив він.

За словами урядовця, розмитнення авто в "Дії" може бути показовим кейсом того, як змінюється митниця, коли немає людського фактора.

Громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок "Дія", бізнес - через портал "Дія"

Як раніше пояснював Федоров, зараз на процедуру визначення митної вартості впливає людський фактор. Багато в чому вартість залежить безпосередньо від митного інспектора, тож за відсутності чітких критеріїв є можливості для зловживання як з боку посадових осіб митниці, так і з боку декларантів, які часто вносять меншу вартість машини, щоб зменшити митний платіж, тобто фактично зменшують надходження до бюджету.

Натомість пропонується створити базу даних митної вартості легкових автомобілів. Базу сформує Мінцифри на основі даних митниці. У системі буде митна вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип і об'єм двигуна.