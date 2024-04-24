ВР дозволила суддям одноосібно розглядати кримінальні провадження в судах першої інстанції - законопроєкт

Верховна Рада дозволила суддям одноосібно розглядати окремі кримінальні провадження в судах першої інстанції, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Він розповів у своєму телеграм-каналі, що на пленарному засіданні Верховної Ради в середу 286 народних депутатів проголосували в цілому за законопроєкт №11130 про внесення змін до статті 31 Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження.

Згідно з ухваленими змінами, кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін понад десять років, а також злочинів, у скоєнні яких обвинувачують президента України, повноваження якого припинено, народного депутата, прем'єр-міністра, члена Кабінету Міністрів, генерального прокурора, голову Служби безпеки, члена Національної ради з питань телебачення, члена Національної ради з питань безпеки.

Законопроєкт також виключає частину 12 статті 31 КПК, яка визначає порядок розгляду кримінальних проваджень суддями Вищого антикорупційного суду.

Як зазначається в пояснювальній записці, проєкт закону спрямований на підвищення ефективності розгляду судом проваджень без порушення процесуальних термінів. У супровідному документі зазначається, що велике навантаження на суддів зумовлює надмірно тривалий розгляд кримінальних проваджень, а також ставить під загрозу дотримання принципу розумних термінів. Вирішення цієї проблеми можливе у разі одноосібного судового розгляду окремих справ.

Внесення змін до КПК щодо одноосібного розгляду окремих справ суддею Вищого антикорупційного суду передбачено Планом для реалізації програми Ukraine Facility.