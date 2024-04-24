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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила за основу законопроєкт про держрегулювання обігу алкогольної, тютюнової продукції та пального

13:13 24.04.2024 |

Право

 

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №10346 про державне регулювання виробництва та обігу підакцизної алкогольної, тютюнової продукції та пального, повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Це повністю нова редакція Закону України №481, який було ухвалено 1995 року, і за майже 30 років своєї дії він явно потребував значного оновлення", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Згідно із законопроєктом, зокрема, передбачено спрощення процедури отримання ліцензій і запропоновано перехід на електронну форму ліцензій замість паперової. Вводяться безстрокові ліцензії для всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. На певні види роздрібної торгівлі підакцизною продукцією запроваджується автоматичний порядок отримання ліцензій протягом одного робочого дня за днем отримання заяви про отримання ліцензії.

Також вдосконалюється структура та порядок адміністрування державних реєстрів.

Законопроєкт для запобігання нелегальному виробництву тютюнових виробів запроваджує ліцензування діяльності з вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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