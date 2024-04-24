Рада схвалила законопроєкт про «клуб білого бізнесу»

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт №11084 про так званий "клуб білого бізнесу".

Про це повідомив заступник голови комітету та народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 270 наредпів.

"Якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється", - пояснив Железняк.

Відповідно до проєкту закону, платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

* мораторій на документальні перевірки;

* скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування - 5 календарних днів;

* індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;

* за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв'язку, у тому числі у режимі відеоконференції;

* платник податків на свій запит у п'ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Раніше про розробку законопроєкту повідомляв голова фінансового комітету Данило Гетманцев. Він зазначав, що документ запроваджує Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

До цього Переліку щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв. Зокрема, йдеться про вимоги щодо рівня сплати податків, рівня нарахування заробітної плати тощо.

Ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.