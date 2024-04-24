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АНАЛІТИКА

Рада підтримала спрощення торгівлі вживаними авто

23:17 23.04.2024 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила за основу підтримав законопроєкт №9083, який звільняє підприємців, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею транспортними засобами, від перереєстрації на себе вживаних автівок.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Нарешті прийнято за основу наш законопроект #9083 - удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб'єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС. За - 268", - написав він.

В Асоціація "Укравтопром" розповіли, що законопроєкт пропонує надати можливість суб'єктам господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспорту викуповувати і реалізовувати транспортні засоби, як товар, без постановки їх на облік в СЦ МВС та ТЦК.

"На сьогодні організації, які здійснюють торгівлю вживаними ТЗ, при викупі автомобіля з метою його подальшого перепродажу, зобов'язані обліковувати його не як товар, а як основний засіб для власного використання", - додали в асоціації.

За матеріалами: Економічна правда
 

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