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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що пропонує вдосконалити систему початкової загальновійськової підготовки
23:08 23.04.2024 |
Верховна Рада має намір внести до деяких законів зміни, які вдосконалять систему початкової загальновійськової підготовки, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").
"За основу прийняли законопроєкт №11092 про вдосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. За - 291", - написав Железняк у телеграмі.
Як повідомлялося, законопроєкт №11092 приводить деякі закони у відповідність до ухвалених раніше норм про початкову загальновійськову підготовку.
Зокрема, законопроєкт пропонує в законі "Про військовий обов'язок і військову службу" нові назву та редакцію 9-ї статті - Початкова загальновійськова підготовка. Згідно зі змінами, початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, що мають ліцензію. Початкова загальновійськова підготовка передбачає вивчення навчального предмета "Захист України" та участь у заходах, спрямованих на військово-патріотичне виховання.
Програми з навчального предмета "Захист України" розробляє та затверджує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах освіти і науки, за погодженням з Міністерством оборони України.
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