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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила в цілому закон щодо наглядових рад медзакладів

16:39 23.04.2024 |

Право

 

Верховна рада 238 голосами ухвалила в цілому закон, щодо посилення наглядових рад медзакладів і продовження спрощеного періоду реорганізації в державні некомерційні підприємства (законопроєкт №10094).

Закон, зокрема, передбачає можливість включення іноземців та осіб без громадянства до складу наглядових рад медзакладів, подовження спрощеного періоду реорганізації в державні некомерційні підприємства (ДНП) до 31 грудня 2024 року.

Як повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко в телеграм-каналі, "в останню хвилину депутати прибрали правку, згідно з якою намагалися виключити фізкультурно-спортивну реабілітацію як політику".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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