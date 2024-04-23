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Рада ухвалила в цілому закон щодо наглядових рад медзакладів
16:39 23.04.2024 |
Верховна рада 238 голосами ухвалила в цілому закон, щодо посилення наглядових рад медзакладів і продовження спрощеного періоду реорганізації в державні некомерційні підприємства (законопроєкт №10094).
Закон, зокрема, передбачає можливість включення іноземців та осіб без громадянства до складу наглядових рад медзакладів, подовження спрощеного періоду реорганізації в державні некомерційні підприємства (ДНП) до 31 грудня 2024 року.
Як повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко в телеграм-каналі, "в останню хвилину депутати прибрали правку, згідно з якою намагалися виключити фізкультурно-спортивну реабілітацію як політику".
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