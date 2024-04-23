Рада ухвалила в цілому закон щодо наглядових рад медзакладів

Верховна рада 238 голосами ухвалила в цілому закон, щодо посилення наглядових рад медзакладів і продовження спрощеного періоду реорганізації в державні некомерційні підприємства (законопроєкт №10094).

Закон, зокрема, передбачає можливість включення іноземців та осіб без громадянства до складу наглядових рад медзакладів, подовження спрощеного періоду реорганізації в державні некомерційні підприємства (ДНП) до 31 грудня 2024 року.

Як повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко в телеграм-каналі, "в останню хвилину депутати прибрали правку, згідно з якою намагалися виключити фізкультурно-спортивну реабілітацію як політику".

