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Рада підтримала посилення покарання за незаконну торгівлю підакцизними товарами
16:03 23.04.2024 |
Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо удосконалення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів".
Відповідний законопроєкт №9364 у першому читанні підтримали 243 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано "удосконалення адміністративної та кримінальної відповідальності у сфері незаконного обігу підакцизних товарів, вироблення сталих та єдиних категорій побудови конструкцій норм Кодексу про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) та Кримінального кодексу (далі - ККУ)".
Для цього законопроєктом зокрема пропонується:
* чітке розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності у сфері незаконного обігу підакцизних товарів;
* запровадження адміністративної відповідальності за торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах без державної реєстрації як суб'єкта господарювання;
* запровадження адміністративної відповідальності за порушення порядку обліку, зберігання, переробки, утилізації або знищення конфіскованих підакцизних товарів та обладнання для їх вироблення, тощо;
* запровадження адміністративної відповідальності за придбання, зберігання, пересилання, транспортування без мети збуту підакцизних товарів без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку;
* розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів (крім їх виготовлення) залежно від кількості такої продукції;
* удосконалення порядку вилучення підакцизної продукції у справах про адміністративні правопорушення, її подальшої конфіскації та знищення;
* запровадження єдиного грошового критерію кваліфікації окремих адміністративних правопорушень у сфері незаконного обігу підакцизних товарів;
* приведення конструкцій диспозицій норм, в тому числі використання термінології, у відповідність до діючих норм профільного законодавства у сфері обігу підакцизних товарів.
Серед іншого, законопроєктом пропонується встановити адміністративну відповідальність за придбання, зберігання, пересилання або транспортування без мети збуту алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку, вчинене в значному розмірі (10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або загальна кількість яких становить: для алкогольних напоїв - десять чи більше літрів; для тютюнових виробів - дві тисячі чи більше цигарок; для рідин, що використовуються в електронних сигаретах - 0,2 літрів чи більше.
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