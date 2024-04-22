Зеленський ввів у дію рішення РНБО, що забороняє військовим грати в азартні ігри в Інтернеті

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про протидію негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі Інтернет".

Тексти відповідного указу №234/2024 і рішення РНБО, обидва від 20 квітня, опубліковано на сайті глави держави.

"Головнокомандувачу Збройних сил України, керівництву інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, невідкладно запровадити на період дії правового режиму воєнного стану заборону військовослужбовцям доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх у мережі Інтернет", - ідеться в тексті рішення РНБО.

Міністерству охорони здоров'я України у тримісячний строк доручено забезпечити ухвалення клінічного протоколу (стандарту) лікування гральної вираженої залежності та проведення відповідного навчання медичних працівників з метою своєчасного виявлення у пацієнтів ознак вираженої гральної залежності, станів, що можуть передувати виникненню такої залежності, і своєчасного надання необхідної допомоги для профілактики та лікування цієї хвороби. Міністерству соціальної політики в той самий строк доручено ухвалити держстандарт надання соціальної послуги "017.4. Соціально-психологічна реабілітація осіб з ігровою залежністю" та провести навчання для її надавачів.

Кабінету міністрів України на місячний термін доручено забезпечити заборону реєстрації організатором онлайн-казино кількох акаунтів для одного гравця, а також обмежити час безперервної участі в азартній грі в Інтернеті на добу для одного акаунта. Також, згідно з рішенням, організатори азартних ігор в Інтернеті повинні будуть встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру протягом певного часу з можливістю зміни такого ліміту не частіше ніж один раз на місяць.

Також уряду доручено розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням символіки ЗСУ, а також поширення відповідного контекстного матеріалу.

Згідно з рішенням, у місячний термін має бути запроваджено державну систему онлайн-моніторингу, національну інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор та загроз, а також особливостей функціонування реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, повинна буде заблокувати нелегальні вебсайти, на яких надають доступ до азартних ігор, за поданням центрального органу виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор і лотерей.

Службі безпеки України спільно з уповноваженими органами доручено забезпечити у двомісячний строк проведення перевірок організаторів азартних ігор щодо дотримання ними санкційного законодавства України, за результатами яких вжити заходів щодо застосування до організаторів азартних ігор відповідних санкцій.

Національному банку України рекомендовано запровадити у двотижневий строк заборону на приймання як заставу товарів подвійного використання, а у двомісячний строк затвердити методичні рекомендації для банків щодо блокування платежів громадян кредитними коштами на рахунки організаторів азартних ігор, а також банків-емітентів платіжних карток у межах виконання закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також у межах виконання Закону "Про боротьбу з корупцією".

Міністерству цифрової трансформації України в місячний термін доручено провести переговори з компаніями "Apple" і "Google" щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні "UA" в їхніх магазинах застосунків.

Офісу генерального прокурора спільно з СБУ, Державним бюро розслідувань, Національною поліцією України, Бюро економічної безпеки України рекомендовано посилити заходи реагування за фактами порушення вимог законодавства України суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринку азартних ігор.