НБУ має намір до кінця ІІ кв. завершити розробку законопроєкту про факторинг

Національний банк України (НБУ) перебуває на завершальній стадії розроблення законопроєкту про факторинг, спрямованого на розширення доступу бізнесу до фінансування, повідомила перша заступниця голови центробанку Катерина Рожкова на форумі "Факторинг в Україні: ідеї для розвитку".

Як повідомив НБУ у на фейсбук-сторінці із посиланням на Рожкову, ключовими новаціями проєкту є розмежування напрямів торговельного факторингу та колекторської діяльності, реєстрація факторингових угод у публічному державному реєстрі, що сприятиме підвищенню прозорості ринку та посиленню захисту сторін угод.

Водночас заступниця голови НБУ закликала учасників ринку активно долучатися до обговорення законопроєкту, щоб до кінця другого кварталу завершити розробку документа, у третьому кварталі подати його до парламенту, а до кінця року отримати новий закон.

Як зазначив на форумі директор департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ Сергій Савчук, новий закон забезпечить відповідність регулювання ринку факторингу в Україні міжнародним стандартам, насамперед Конвенції та модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного права UNIDROIT.

За його словами, закон стосуватиметься права наявної або майбутньої грошової вимоги, що випливає з базового договору (купівлі/продажу, поставки, оренди майна тощо), строк виконання якого ще не закінчився, а також чітко регулюватиме можливість регресу - звернення фактора зі зворотною вимогою до клієнта в разі невиконання боржником грошової вимоги.

Документ регулюватиме записи в реєстрі правочинів факторингу, які має вносити реєстратор одразу після отримання заяви від фактора, і які зберігатимуться протягом строку, зазначеного в заяві, але не більше п'яти років. При цьому зареєстроване право вимоги матиме пріоритет перед незареєстрованим.

"Обороноздатність нашої країни безпосередньо залежить від здатності бізнесу забезпечити економічне зростання. А забезпечення бізнесу ресурсами - це завдання фінансової системи. На вирішення цього завдання спрямована, зокрема, наша Стратегія розвитку кредитування", - підсумувала Рожкова.