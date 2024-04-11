Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада відмовилась встановити строки ротації і доручила уряду розробити окремий законопроєкт

 

Верховна Рада підтримала постанову, якою доручила уряду розробити окремий законопроєкт про ротацію військовослужбовців.

За відповідне рішення проголосував 321 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Парламент схвалив постанову, яка зобовʼязує уряд: схвалити постанову про 70 тис. для тих, хто на передовій (які виконують бойові завдання), у найближчий час внести законопроєкт про ротацію", - зазначив він.

Наразі військовослужбовці, які працюють на першій лінії фронту і беруть безпосередню участь у боях, отримують доплату в розмірі 100 000 гривень на місяць, згідно наказу Міноборони. Військові, які виконують завдання у зоні першого ешелону оборони або наступу, отримають доплату по 50 000 грн.

Ухваленою сьогодні ж постановою №11163 уряду доручено:

* Розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їх звільнення з військової служби та медико-соціальної реабілітації;

* розробити і прийняти нормативно-правові акти щодо умов, розмірів та порядку виплат винагород військовослужбовцям на період дії воєнного стану, зокрема щодо одноразової винагороди в розмірі 70 тисяч гривень військовослужбовцям під час дії воєнного стану, які виконують бойові (спеціальні) завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником. Таку винагороду виплачуватимуть за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

Як повідомлялося, обидві ці норми містив законопроєкт №10449 про посилення мобілізації. Однак перед його ухваленням у другому читанні депутати підтримали рішення Комітету і виключили їх з тексту документа.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1676
  0,1444
 0,37
EUR
 1
 42,0190
  0,3426
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8313  0,00 0,01 39,3933  0,02 0,06
EUR 42,0000  0,19 0,45 42,8329  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0550  0,02 0,05 39,0800  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес