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АНАЛІТИКА

Чому демобілізацію прибрали із законопроекту про мобілізацію: пояснення Міноборони

23:21 10.04.2024 |

Право

 

З погляду на оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб Збройних сил України висловив побажання, щоб норми щодо демобілізації були розглянуті в окремому законопроєкті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міноборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

"Норма про демобілізацію спочатку була присутньою у законопроєкті. Через 36 місяців.. Але наразі були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, який розуміє загрози і ризики, які стоять перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень. Ясна річ, що популістських думок дуже і дуже багато", - заявив Лазуткін.

Речник Міноборони наголосив, що водночас варто пам'ятати, що ескалація та агресія Росії триває, а наступ йде практично по всій лінії фронту.

"Наразі послабити Сили оборони не можна. Вочевидь є доручення від парламентського комітету розробити протягом 8 місяців новий закон, який буде стосуватися безпосередньо ротації та демобілізації", - пояснив він.

Лазуткін також сказав, що усі рішення приймаються, "аби уникнути негативного впливу на обороноздатність країни".

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, що 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень його було відкликано 11 січня. Тож 30 січня в Раду внесли оновлений законопроект, який уже пройшов перше читання.

Після чого Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув понад 4 тисячі поправок до законопроекту, які були подані нардепами.

Вже 9 квітня Комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання.

Водночас вчора стало відомо, що текст про демобілізацію прибрали із законопроекту про мобілізацію.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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