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Ухилянтів хочуть позбавлять права керування автомобілем, але є два винятки
13:25 10.04.2024 |
Проект закону про мобілізацію, підготовлений до другого читання у Верховній раді, містить норму про заборону керувати автомобілем. Але є два винятки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.
Як повідомив депутат, в проекті йдеться, що провадження у справах за зверненням ТЦК здійснюється на підставі заяви щодо тимчасового обмеження фізичної особи у праві керування транспортними засобами. Це відбувається на строк до виконання такою особою вимоги ТЦК про виконання обов'язку (обов'язків) військовозобов'язаним, резервістом.
Таке тимчасове обмеження особи у праві керування транспортними засобами не може бути застосовано в разі:
1) якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування;
2) використання особою транспортного засобу у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю.
Законопроект про мобілізацію
Нагадаємо, у січні Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Законопроект був ухвалений у першому читанні, після чого Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув 4 тисяч правок.
Тепер парламент повинен ухвалити законопроект у другому читанні. До нього ще можуть вноситися правки в ході голосування.
Законопроект під час розгляду у другому читанні не буде містити норми про демобілізацію військових після 36 місяців безперервної служби. Водночас в проекті залишили норми щодо обмеження прав ухилянтів.
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