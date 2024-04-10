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АНАЛІТИКА

Ухилянтів хочуть позбавлять права керування автомобілем, але є два винятки

13:25 10.04.2024 |

Право

 

Проект закону про мобілізацію, підготовлений до другого читання у Верховній раді, містить норму про заборону керувати автомобілем. Але є два винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

Як повідомив депутат, в проекті йдеться, що провадження у справах за зверненням ТЦК здійснюється на підставі заяви щодо тимчасового обмеження фізичної особи у праві керування транспортними засобами. Це відбувається на строк до виконання такою особою вимоги ТЦК про виконання обов'язку (обов'язків) військовозобов'язаним, резервістом.

Таке тимчасове обмеження особи у праві керування транспортними засобами не може бути застосовано в разі:

1) якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування;
2) використання особою транспортного засобу у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, у січні Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Законопроект був ухвалений у першому читанні, після чого Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув 4 тисяч правок.

Тепер парламент повинен ухвалити законопроект у другому читанні. До нього ще можуть вноситися правки в ході голосування.

Законопроект під час розгляду у другому читанні не буде містити норми про демобілізацію військових після 36 місяців безперервної служби. Водночас в проекті залишили норми щодо обмеження прав ухилянтів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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