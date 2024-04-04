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АНАЛІТИКА

Комітет Ради схвалив законопроєкт про «клуб білого бізнесу»

12:43 04.04.2024 |

Право

 

Комітет верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив за основу законопроєкт №11084, який передбачає створення так званого "клубу білого бізнесу".

Про це повідомив заступник голови комітету та народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється", - пояснив ініціативу нардеп.

За його словами, платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

* мораторій на документальні перевірки;

* скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування - 5 календарних днів;

* індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;

* за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв'язку, у тому числі у режимі відеоконференції;

* платник податків на свій запит у п'ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Раніше про розробку законопроєкту повідомляв голова фінансового комітету Данило Гетманцев. Він зазначав, що документ запроваджує Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

До цього Переліку щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв. Зокрема, йдеться про вимоги щодо рівня сплати податків, рівня нарахування заробітної плати тощо.

Ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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