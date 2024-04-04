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Верховний Суд звернувся до КС України щодо конституційності окремих приписів пенсійного законодавства

10:52 04.04.2024 |

Право

 

Конституційний Суд України отримав конституційне подання Верховного Суду щодо конституційності окремих приписів закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", повідомляє відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

"Конституційний Суд України 3 квітня ц. р. отримав конституційне подання Верховного Суду щодо конституційності статті 114, абзаців другого, третього пункту 2 розділу XV закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09 липня 2003 року №1058-IV в редакції закону України від 03 жовтня 2017 року №2148-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що Верховний Суд просить КС перевірити на відповідність частині першій статті 8 Конституції України законодавчі приписи, якими "передбачено поетапне підвищення на 5 років віку виходу на пенсію на пільгових умовах із врахуванням відповідного стажу роботи та на пенсію за вислугу років для працівників, визначених у зазначених нормах".

Наразі конституційне подання розподілено судді-доповідачу.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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