Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Медиків з лікарських консультативних комісій звільнили від декларування доходів

12:13 03.04.2024 |

Право

 

Верховна Рада звільнила членів лікарських консультативних комісій (ЛКК) від обов'язку подавати декларації та скасувала відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання декларацій. У вівторок, 2 квітня, цей закон підписав президент Володимир Зеленський, йдеться на сайті парламенту.

Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування.

Обов'язок подавати декларації для членів медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та військово-лікарських комісій (ВЛК) залишається чинним.

Лікарів додали до числа декларантів восени 2023 року.

Голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна пояснила, що рішення переглянули з двох причин:

→ лікарські консультативні комісії так і не перебрали на себе функції, які виконують ВЛК, і їхня роль у мобілізації обмежена практично тільки висновком про необхідність догляду за особами, старшими за 80 років, що дає право на відстрочку від мобілізації. ЛКК не ухвалюють рішень щодо інвалідності та придатності до мобілізації;

→ до ЛКК входить значна кількість українських лікарів, а в деяких регіонах - майже всі.

"Обов'язок подавати декларації для членів МСЕК та ВЛК залишається чинним", - написала Радіна у Facebook.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3236
  0,2487
 0,64
EUR
 1
 42,2768
  0,1384
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0567  0,10 0,27 39,5893  0,07 0,18
EUR 42,1611  0,16 0,37 42,9211  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1550  0,16 0,42 39,2500  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес