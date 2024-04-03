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Медиків з лікарських консультативних комісій звільнили від декларування доходів
12:13 03.04.2024 |
Верховна Рада звільнила членів лікарських консультативних комісій (ЛКК) від обов'язку подавати декларації та скасувала відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання декларацій. У вівторок, 2 квітня, цей закон підписав президент Володимир Зеленський, йдеться на сайті парламенту.
Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування.
Обов'язок подавати декларації для членів медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та військово-лікарських комісій (ВЛК) залишається чинним.
Лікарів додали до числа декларантів восени 2023 року.
Голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна пояснила, що рішення переглянули з двох причин:
→ лікарські консультативні комісії так і не перебрали на себе функції, які виконують ВЛК, і їхня роль у мобілізації обмежена практично тільки висновком про необхідність догляду за особами, старшими за 80 років, що дає право на відстрочку від мобілізації. ЛКК не ухвалюють рішень щодо інвалідності та придатності до мобілізації;
→ до ЛКК входить значна кількість українських лікарів, а в деяких регіонах - майже всі.
"Обов'язок подавати декларації для членів МСЕК та ВЛК залишається чинним", - написала Радіна у Facebook.
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