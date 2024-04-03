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Рада планує передати функції Комісії з грального бізнесу Мінцифрі
10:53 03.04.2024 |
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні 4 квітня планує ухвалити рішення про передачу функцій Комісії з грального бізнесу Міністерству цифрової трансформації.
Про це в Телеграмі повідомив народний депутат, заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк, передає Укрінформ.
«Завтра збереться наш Комітет і проголосує законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ (Комісії з грального бізнесу). Функціонал передадуть Мінцифрі», - йдеться в повідомленні.
За словами Железняка, відповідне рішення буде ухвалене на основі двох законопроєктів - урядового №9256 та доопрацьованого самим Железняком №9256-д.
Він наголошує, що в новий законопроєкт увійдуть норми по посиленню покарання за незаконну рекламу, про систему онлайн-моніторингу та інші.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський доручив зібрати аналітичні данні про поширення та вплив гральних онлайн-платформ на українське суспільство, а також запропонувати рішення.
Раніше повідомлялося, що петиція про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу Президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.
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