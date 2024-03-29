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Комітет ВР з нацбезпеки завершив розгляд 4269 поправок до законопроєкту про мобілізацію - Железняк
13:18 29.03.2024 |
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив у п'ятницю розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію, але ще потрібно буде розглянути додаткові комітетські поправки, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").
"Комітет з питань оборони сьогодні завершив розгляд усіх 4269 поправок до законопроєкту про мобілізацію. Тобто фактично можна було б сказати, що готово на 100%. Але ні. Законопроєкт ще має пройти кілька етапів до голосування в другому читанні", - написав Железняк у телеграм-каналі в п'ятницю.
За його словами, по-перше, ще має бути розгляд додаткових комітетських поправок, що займе тривалий час. По-друге, треба ще рішенням комітету затвердити всю таблицю.
"Виглядає так, що вже зрозуміло, що через два тижні Рада перейде до розгляду питання в залі парламенту. І я, до речі, не думаю, що буде сильно хтось затягувати правками", - додав Железняк.
Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") висловив 20 березня сподівання, що комітет закінчить розгляд поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію "наступного тижня".
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