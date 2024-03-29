Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Комітет ВР з нацбезпеки завершив розгляд 4269 поправок до законопроєкту про мобілізацію - Железняк

13:18 29.03.2024 |

Право

 

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив у п'ятницю розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію, але ще потрібно буде розглянути додаткові комітетські поправки, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Комітет з питань оборони сьогодні завершив розгляд усіх 4269 поправок до законопроєкту про мобілізацію. Тобто фактично можна було б сказати, що готово на 100%. Але ні. Законопроєкт ще має пройти кілька етапів до голосування в другому читанні", - написав Железняк у телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, по-перше, ще має бути розгляд додаткових комітетських поправок, що займе тривалий час. По-друге, треба ще рішенням комітету затвердити всю таблицю.

"Виглядає так, що вже зрозуміло, що через два тижні Рада перейде до розгляду питання в залі парламенту. І я, до речі, не думаю, що буде сильно хтось затягувати правками", - додав Железняк.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") висловив 20 березня сподівання, що комітет закінчить розгляд поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію "наступного тижня".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2214
  0,0059
 0,02
EUR
 1
 42,3670
  0,0750
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9582  0,03 0,08 39,5025  0,05 0,12
EUR 42,1375  0,11 0,27 42,9400  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0300  0,10 0,27 39,0550  0,10 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес