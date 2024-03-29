Міноборони України ініціювало законодавче визначення поняття «кібервійна»

Міністерство оборони України активно працює над упровадженням поняття "кібервійна" у правовому полі та ініціювало роботу над його законодавчим визначенням, повідомляється на сайті відомства в четвер.

"Міноборони ініціювало науково-дослідницьку роботу з визначення поняття кібервійни, що здійснюється Академією СБУ. Переконана, що ці напрацювання дадуть нам змогу разом з іншими державними органами вийти із законодавчими пропозиціями вже наприкінці 2024 року", - сказала заступник міністра оборони Катерина Черногоренко на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави", організованій Національною академією СБУ.

У Міноборони зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення фахівці СБУ нейтралізували майже 10 тисяч кібератак.

Дії агресора в кіберпросторі є системними і спрямовані вже не тільки на Україну, а й на її союзників, тому слідом за визначенням поняття "кібервійна" на національному законодавчому рівні необхідне також і міжнародне визнання кібератак як акту війни, зазначають у відомстві.