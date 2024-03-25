Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін хоче підвищити акцизи на сигарети, пальне та алкоголь для гармонізації з нормами ЄС

16:58 25.03.2024 |

Право

 

Кабінет міністрів зареєстрував законопроекти, що передбачають підвищення акцизів на алкоголь, пальне та тютюнові вироби для приведення законодавства України у відповідність із нормами Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні проекти законів на сайті парламенту.

Для всіх підакцизних товарів встановлений графік щорічного підвищення ставок до 2028 року.

Зокрема, акциз на тютюнові вироби прирівняють до євро, ставка податку поступово зростатиме до 90 євро за 1000 сигарет.

Раніше РБК-Україна писало, що акциз на бензин підніметься з 215,5 євро за 1000 літрів до 359 євро, на дизпаливо він зросте зі 139,5 до 330, а на скраплений автомобільний газ - з 52 до 70 євро.

Також передбачається збільшення акцизів на проміжні алкогольні продукти із 8,42 до 12,23 грн за літр.

За прогнозами уряду, ці заходи дозволять забезпечити додаткові надходження до держбюджету.

Кабмін розраховує, що прив'язка акцизів на тютюнові вироби в євро дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету: в 2025 році на 612 млн грн, у 2026 році - на 5,001 млрд грн, у 2027 році - на 9,379 млрд грн, у 2028 році - на 13,852 млрд грн.

Нововведення дозволить зібрати додатково близько 1,6 мільярда гривень щомісяця від реалізації пального та 4,5 мільйона гривень від продажу проміжних продуктів.

Уряд розраховує, що підвищення акцизів важливе для підтримки сектору оборони та безпеки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2298
  0,3223
 0,83
EUR
 1
 42,4898
  0,3646
 0,87

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7928  0,15 0,40 39,3600  0,20 0,51
EUR 42,0680  0,04 0,10 42,8632  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1500  0,40 1,03 39,1900  0,38 0,98
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес